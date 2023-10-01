"اليونيسف": أكثر من 11 ألف طفل عبروا البحر الأبيض المتوسط دون ذويهم منذ بداية العام

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن "أزيد من 11 ألف و600 طفل عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا دون والديهم أو أوصيائهم القانونيين، في الفترة ما بين كانون الثاني، ومنتصف أيلول المنصرم من هذا العام".

ولفتت المنظمة، الى أن "هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قام حوالي 7200 طفل غير مصحوبين أو منفصلين عم ذويهم بعبور الطريق المحفوف بالمخاطر".

وأفادت بأنه "يتم وضع الأطفال، الذين يقومون بتلك الرحلات بمفردهم، على متن قوارب مطاطية مكتظة أو قوارب صيد خشبية مهترئة وغير مناسبة للظروف الجوية السيئة. كما يتم وضع بعضهم في عنابر السفن".

وأضافت أن "الافتقار إلى قدرات البحث والإنقاذ المنسقة والكافية على مستوى المنطقة، والتعاون في البحر بشأن الإنزال، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها الأطفال عند العبور".

كذلك، أفادت بأن "ما لا يقل عن 990 شخصا بمن فيهم أطفال ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في الفترة ما بين شهري يونيو وأغسطس من هذا العام، وهو ثلاثة أضعاف العدد المُسجل في الفترة نفسها من صيف العام الماضي".