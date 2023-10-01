افاد مراسل "النشرة" بانه استفاق العديد من الاهالي في قرى وبلدات مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب على دوي انفجارات قوية تردد صداها في هذه المناطق ما يحمل على الاعتقاد انها جراء تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في عمق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي انفجارات في مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب ناجمة عن تدريبات اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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