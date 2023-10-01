السومرية توثق مشاهد بدء العام الدراسي الجديد في إحدى مدراس بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الفيديوهات والصور، التي التقطتها عدسة السومرية، اصطفاف التلاميذ، وهم يحملون بأيديهم العلم العراقي، وسط تشجيع من إدارة المدرسة، وترحيب بالطلبة الجدد.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلق، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في عموم محافظات العراق بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، انطلق صباح اليوم"، لافتاً الى "توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم".

وأضاف، أن "الوزارة عملت على إنجاز المرحلة الأولى من طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".