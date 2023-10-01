انت الان تتابع خبر بايرن ميونخ يخطط لاستعادة جيروم بواتينج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تخلي بايرن عن بنيامين بافارد لصالح إنتر ميلان، دون أن ينجح في جلب بديل له.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن النادي البافاري يعمل حاليا على إعادة مدافعه السابق، جيروم بواتينج، لملعب أليانز أرينا.



وأضافت "اللاعب خضع للفحوصات الطبية الأولية بالفعل، وأجرى بعض الاختبارات البدنية".

ومن المنتظر استئناف المحادثات بين النادي والمدافع الألماني، اليوم الأحد، بشأن عودة بواتينج لفريقه السابق بعقد حتى نهاية الموسم.

وذكر المصدر، أن بواتينج سيظهر في تدريبات الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولا يرتبط الدولي الألماني السابق بأي نادٍ حاليا منذ رحيله عن ليون الفرنسي في يوليو/تموز الماضي، ليصبح لاعبا حرا.

ولا يمتلك بايرن سوى الثلاثي دايوت أوباميكانو، ماتياس دي ليخت وكيم مين جاي في مركز قلب الدفاع، كما أن الأخير سيغيب عن الفريق في يناير/كانون ثان المقبل، بسبب مشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا.

يذكر أن صاحب الـ35 عاما لعب بقميص الفريق البافاري بين عامي 2011 و2021، وتوج مع الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

