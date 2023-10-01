شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. حادث مروع لشاحنة تحمل آلاف الجالونات من مادة سامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت شاحنة صغيرة تحمل آلاف الجالونات من مادة سامة في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية.

وأسفر الحادث عن مقتل وإصابة 10 أشخاص بجروح خطيرة.

إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة

وكانت الشاحنة تحمل حوالي 7500 جالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من يوم الجمعة بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنجهام.

وذكرت وكالة حماية البيئة في إيلينوي إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب أربعة آلاف جالون، مما أدى إلى إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة.

الأمونيا اللامائية

وأوضح مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنجهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عاما، وثلاثة من القتلى من نفس العائلة.

ونُقل خمسة مصابين جوا إلى مستشفيات محلية، وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها حوالي 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي، إنها تلقت بلاغا بالحادث "الذي شمل عدة مركبات، بما في ذلك شاحنة صغيرة تتسرب منها الأمونيا اللامائية".