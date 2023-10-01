"رويترز": سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان والوزارات

أفادت وكالة "رويترز"، عن "سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان والوزارات". بدورهت، أفادت وسائل إعلام تركية، عن دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية في أنقرة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

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