"النشرة": إصابة مواطن جراء سقوطه عن الطّابق الرّابع في إحدى المباني بمنطقة الشّرحبيل

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سقوط أحد المواطنين ليلاً عن الطّابق الرّابع في إحدى المباني في منطقة الشّرحبيل، ما أدّى إلى إصابته بنزيف حاد و كسور بليغة في الجزء السّفلي من جسده، و قد حضرت فرق الإسعاف و الطّوارئ في"الجمعيّة الطبيّة الإسلاميّة" و عملت على إسعافه و نقله إلى مستشفى حمّود.

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