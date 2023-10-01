شكرا لقرائتكم خبر عن الانفصاليون يتبنون هجوماً دامياً ضد الجيش في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكار: (أ ف ب)

أعلن التمرد الانفصالي المسلح في مالي، السبت، أنه تسبب في مقتل العشرات في صفوف الجيش المالي خلال هجوم الخميس على معسكر ديورا في منطقة موبتي (وسط).

وفي بادئ الأمر أصدر المتمردون بياناً قالوا فيه إنهم أحصوا 98 جثة لجنود.

ثم تحدثوا لاحقاً عن مقتل 81 جندياً في بيان ثان نشر أيضاً باسم الإطار الاستراتيجي الدائم، وهو هيكلية تهيمن عليها تنسيقية حركات الأزواد.

وقال المتمردون أيضاً إنهم أصابوا عشرات الجنود وأسروا خمسة بينما فقدوا سبعة من مقاتليهم.

ويصعب التحقق من ادعاءات المتمردين وجميع أطراف القتال في هذه المناطق النائية.

واكتفى الجيش المالي حتى الآن بالإبلاغ عن الهجوم على معسكره الخميس، دون مزيد من التفاصيل، على الرغم من انتشار عناصر وصور حول أحداث ديورا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومنذ نهاية آب/أغسطس، شهد شمال مالي استئنافاً للأعمال العدائية من جانب تنسيقية حركات الأزواد وتكثيفاً للهجمات الإرهابية ضد الجيش المالي. واستهدفت عمليات منذ ذلك الحين مواقع عدة للجيش.

ويتزامن ذلك مع الانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة بضغط من المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020.