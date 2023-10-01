انت الان تتابع خبر تربية الكرخ الأولى: افتتحنا 4 مدارس جديدة وهذه نسبة توزيع الكتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير تربية الكرخ الأولى سامر الجنابي في حديث لـ"الخليج 365"، إن "ما يميز العام الدراسي الحالي هو التطور الملحوظ في البنى التحتية للمدارس، حيث أعلن رئيس الوزراء يوم أمس افتتاح 149 مدرسة في العراق، أربعة منها ضمن صلاحيات تربية الكرخ الأولى".وأضاف الجنابي، أن "نسبة توزيع الكتب المدرسية على الطلبة ستبلغ نحو 83% في مختلف المراحل خلال الأسبوع القادم"، مشيرا الى أن "الوزارة تعمل جاهدة على توفير جميع المستلزمات المدرسية للطلبة في كافة المراحل الدراسية للارتقاء بالواقع التعليمي في العراق".

وصباح اليوم الموافق الأول من تشرين الأول، باشر نحو 13 مليون طالب وطالبة العام الدراسي الجديد 2023-2024 في عموم المحافظات العراقية.