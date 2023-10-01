انفجار يهز أنقرة وقوات الأمن تحيد إرهابيين.. ماذا يحصل في تركيا؟

وأضافت، أن "الانفجار أدى لانتشار أمني كثيف، وقيام الشرطة بغلق الشوارع المؤدية إلى المنطقة".

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل الاعلام، أن "العاصمة أنقرة شهدت دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية، مما تسبب بإجراءات امنية مشددة ".

بدوره، أكد وزير الداخلية التركي، أن قوات الأمن تمكنت من قتل الإرهابيين في هجوم أنقرة.

وقال، إن "الإرهابيين هاجما مقرّ مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية في حدود الساعة الـ9.30 صباحاً".