انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج بعد سقوط فستانها على المسرح! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت هيفاء وهبي ترتدي فستانا لامعا باللونين الوردي والأزرق، ومزين بالكريستال، وأثناء غناءها بحفلتها في المكسيك، سقط فستان هيفاء وهبي، ما كاد يكشف صدرها تماماً، لكنها تداركت الأمر وأمسكته بيدها.

وعلى الصعيد الفني، أعلنت هيفاء مؤخرا عن تعاقدها على بطولة فيلمين من إخراج مرقس عادل وتأليف هيثم سعيد.

هذا وقد فاجأت الفنانة اللبنانية الجمهور باعترافها أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة أخرى.

وكشفت هيفاء وهبي (51 عاماً)، عن مواصفات فارس أحلامها، وقالت: "فارس الأحلام بدي يكون آدمي، ويكون صديقي المفضل".

وحين قالت المذيعة لهيفاء وهبي "معقول نشوفك عروس"، أجابت: "يمكن أنا عروس".

لكن الفنانة اللبنانية استدركت الأمر وقالت "لا لا عم أمزح معك".

