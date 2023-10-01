رجال الإطفاء يواصلون إخماد حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يواصل رجال الإطفاء إخماد حرائق الغابات والأراضي المستعرة في أجزاء من إندونيسيا، مع تفاقم الطقس الحار.

وذكرت وزارة البيئة الإندونيسية في بيان اليوم، أنه تم إخماد ثمانية من أصل 44 حريق غابات في جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية، وأن عمليات إخماد بقية الحرائق جارية.

وأفادت أن رجال الإطفاء يهدفون إلى الانتهاء من إخماد حرائق الغابات والأراضي في ولاية كاليمانتان الشرقية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، خاصة وأن بعض الحرائق وقعت بالقرب من طرق ومدارس، مضيفة أنه تم تحديد 147 بقعة ساخنة على أنها متوسطة إلى عالية الخطورة في الولاية.