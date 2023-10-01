وزير الداخلية التركي: إصابة عنصري أمن إثر هجوم إرهابي في أنقرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إصابة عنصري أمن بجروح طفيفة في هجوم إرهابي وقع صباح اليوم الأحد بالعاصمة أنقرة.



وذكر يرلي قايا في منشور على منصة "إكس"، أن هجوما إرهابيا وقع في حدود الساعة 06:30 ت.غ بالعاصمة أنقرة.



وأوضح أن إرهابيين اثنين وصلا بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوما.



وأشار إلى أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر.



وأفاد بأن اثنين من عناصر الأمن التركي أصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار، متمنيا لهما الشفاء العاجل.



وختم قائلا: "كفاحنا سيستمر بلا هوادة حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

الأناضول