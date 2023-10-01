نقيب التمريض: الرئيس السيسي صاحب الفضل في تطبيق التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي أحدثت طفرة حقيقة في المنظومة الصحية وساهمت في تقديم الخدمات الطبية بمستويات عالمية من الجودة والكفاءة لا تقل عن الخدمات المتقدمة في دول العالم الكبرى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة بالمحافظة ومديري الإدارات الصحية والتمريضية.

وقالت نقيب التمريض، إنه بلغ عدد التمريض في كافة المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية نحو 6000 ممرض وممرضة، وجميعهم وصلوا إلى مستويات عالمية من الجودة والمهنية والكفاءة.

وأشادت بدور التمريض البارز على مدار السنوات السابقة، لافته إلى أنه تم تكريم 250 عضوا من الكوادر التمريضية المتميزة فى منشآت التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية خلال الاحتفالية.

وأكدت حرص النقابة على تقديم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة التمريض بالمهارات التكنولوجية والحديثة في مهنة التمريض على مستوى العالم.

وخلال الاحتفالية أكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة جميع أعضاء التمريض بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.