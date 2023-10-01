انطلاق انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي في جبل لبنان وطرابلس

انطلقت انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في جبل لبنان، في دار افتاء جبل لبنان، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث يترشح 3 شخصيات: القاضي حمزة شرف الدين، قاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله، والشيخ عاطف الحاج شحادة، لاختيار عضوين.
وكان اول المقترعين النائب بلال عبد الله .
كما اعلن مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام إنطلاق عملية انتخاب 7 أعضاء للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الإفتاء بطرابلس، بعدما اكتمل نصاب النصف زائدا واحدا.
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