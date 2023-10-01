"الأعلى للثقافة": بدء التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير للدورة الرابعة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، بدء التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير للدورة الرابعة والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

وتتضمن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية، وأن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثان، وأن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط، وألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع، وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي، (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع، كما تُستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوف شروط الجائزة.

ويتم التحكيم على مرحلتين، مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها، وفي حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

ويتم التقديم إلكترونيًا " عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)، وعملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.