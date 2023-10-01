فيديو وصور.. جامعة المنيا تستقبل الطلاب بالأغاني الوطنية والهدايا التذكارية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

حرصت جامعة المنيا على استقبال طلابها في بداية العام الدراسي الجديد، بتوزيع هدايا تذكارية، مع تشغيل الأغاني الوطنية في أروقة الحرم الجامعي لتحفيز الطلاب في بداية العام، من خلال إدارة رعاية الطلاب.

في السياق تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة صباح اليوم عملية توافد ودخول الطلاب للحرم الجامعي، واستقبلهم عبر البوابات، وقدم لهم الهدايا والتقط الصور التذكارية معهم.

أكد رئيس الجامعة عن استعداد جامعة المنيا الأهلية بكامل طاقتها لاستقبال طلابها وبدء الدراسة بكليات: "الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، والحاسبات والذكاء الصناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال".