شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى يعلن تأييده للرئيس السيسى: هدفنا استكمال مرحلة البناء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى في الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الرئيس السيسى بالنسبة للدولة المصرية مشروع نجاح وتأييده يأتى استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه.

وقال الخولى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسى لديه برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال أطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.