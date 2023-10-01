شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: قررنا النزول غدا بالميادين لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره، مساء اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن ترشح ضرورة تفرضها التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجهها الدولة المصرية لمواجهتها والتغلب عليها ولإستكمال سجل الانجازات الضخمة التى عشنا دقائقها وتفاصيلها وشاهدناها أمس فى مؤتمر حكاية مصر.

وأوضح الحزب في بيان له اليوم، أنه بالرغم من معايشتنا وجماهير شعبنا لتلك الانجازات على الأرض المصرية على مدار السنوات التسع الماضية إلا أن عرض فيلم حكاية وطن الذى شاهدناه أمس أعاد إلى ذاكرتنا وذاكرة الوطن هذا السجل العظيم من الإنجازات فى المجالات المختلفة والتى جعلتنا مبهورين لبلدنا وبالقائد صاحب تلك الرؤية وملحمة الإنجازات.

وطالب الحزب في بيانه، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان ترشحه، مشيرا إلي أن بيان حزب الجيل إلى حزب الجيل أن يكتفى بتائيد الرئيس السيسى فقط وانما إستشعارا لخطورة المرحلة التى يعيشها الوطن الغالى والتحديات الضخمة التى تواجهها الدولة المصرية فإن حزب الجيل بلجانه المركزية ولجانه القاعدية فى المحافظات وفى المراكز والأقسام والقرى سيكون فى طليعة الأحزاب المصرية التى تشارك فى الحملة الانتخابية بمراحلها المختلفة وسنقيم المؤتمرات الداعية لانتخاب الرئيس السيسى والداعمة له.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن قرر النزول غدا فى طول البلاد وعرضها محتشدا فى كل ميادين مصر المحروسة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه مطلب لشعبنا العظيم الذى يعى كل المخططات التى يواجهها الوطن ومصر على الانتصار عليها.