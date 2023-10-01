شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: "حكاية وطن" عكس حجم تحديات المرحلة وجهود القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صلاح البدري ،عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ما شهدته جلسات انطلاق اليوم الأول لمؤتمر "حكاية وطن"، أكدت ما وصلت إليه الدولة المصرية من نجاحات على كل المستويات وفى كل مؤسسات الدولة.

وأضاف " البدري" أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، جاءت كاشفة وموضحة لحجم التحديات والأزمات التي واجهتها القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أن الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه واكتمال هذه التجربة التنموية التي لم تشهدها مصر منذ عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ما شهدته مصر من إنجازات فى المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التي تعزز من جذب فرص الاستثمار، بالإضافة إلي المبادرات الرئاسية المختلفة فى الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن مشروع القرن حياة كريمة التي تسهم فى تحسين حياة 60 مليون مواطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية المرحلة المقبلة والتي تشهد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مشددا على ضرورة نزول جميع المواطنين والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستور الهام.

ويؤكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر حكاية وطن والانجازات المتعددة التى حققتها مصر وتم عرضها أمام هذا المؤتمر التاريخى، تصدى لإعادءات قوى الشر، موجهاً تحية للرئيس السيسى على صراحته وحديثه النابع من القلب لكل المصريين.

ووصف " شمس الدين "، الرئيس السيسى بالقائد العظيم والوطنى والذى كان ولايزال وسيظل وفياً لمصر وشعبها العظيم، مؤكداً أن الرئيس السيسى لم يتردد لحظة واحدة حتى قبل أن يتولى حكم مصر فى أن يحمل كفنه على يديه لينقذ مصر من شياطين الارهاب والظلام الدين لم يكن لهم أى هدف سوى اسقاط الدولة المصرية.

وأكد النائب السيد شمس الدين، أن ما عرضته الحكومة بكل صدق وأمانة وبالوثائق والارقام خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز عكس ما واجههته القيادة السياسية من تحديات جسام خلال العشر سنوات الماضية من أزمات داخلية مرورا بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ونجحت فى مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية بكل كفاءة واقتدار، موضحاً أن تلك التحديات ومابذل من جهود لمواجهتها شهادة ثقة وأمان فى حق القيادة السياسية التي لم تتوان لحظة للأخذ من رصيد شعبيتها فى سبيل العبور من تلك الأزمات والوصول بنا جميعا إلي بر الأمان والاستقرار

واعتبر النائب السيد شمس الدين، أن توافد المصريين على مقار الشهر العقارى فى كل ربوع مصر لتأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة رد جميل لهذا القائد الوطنى مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الشخصية الوحيدة القادرة على استكمال مسيرة البناء واستكمال مقومات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى كل مكان.