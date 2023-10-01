شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الرئيس السيسي الأقدر على القيادة ونسخر كل جهودنا لدعم ترشحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيسخر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، من خلال تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح فرحات أن الحزب يدعم الرئيس السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لانه حقق نجاحًا في عدة جوانب مهمة، مثل الأمن والاستقرار في مصر، وتحقيق تقدم اقتصادي وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة تجاوزت هذه التحسينات الإيجابية قطاعات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية والنقل والسياحة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي هو القائد القادر على قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارا، مؤكدًا أن تأييد حزب المؤتمر لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة، يأتي من أجل استكمال المرحلة التي بدأت والإنجازات التي انطلقت منذ 2014 كما أن الدولة تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهة كل الأزمات التي تمر بها البلاد ونحن نرى أن الرئيس السيسي هو الأقدر والأجدر على تحقيق هذا الأمر، في ظل ما حققه من إنجازات وما يحققه حاليا لافتا إلي أن الرئيس السيسي نجح في لم الشمل خلال السنوات الأخيرة، وأرسى الاستقرار في الدولة ونحن في أمس الحاجة إلى استمرار هذا الاستقرار وهو ما يجعلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن حزب المؤتمر شكل لجنة لإعداد مواعيد عقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟» بهدف معرفة مطالب المواطنين والسعى على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدى للشائعات التى تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات".