6 قتلى على الأقل اثر حريق في ملهى ليلي في جنوب شرق إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانبة، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في ملهى ليلي في مدينة مرسية في جنوب شرق إسبانيا".
وأوضحت أجهزة الطوارئ الإسبانية، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "تم تسجيل ستة قتلى، وفق آخر حصيلة"، مشيرة إلى أن "عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم عند الساعة السادسة صباحا (04,00 ت غ) باندلاع الحريق في الملهى".
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