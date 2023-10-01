دريان: انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي جرت بشفافية وسلام وحرص متبادل من كل المرشحين

انتهاء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمناطق اللبنانية كافة الاعلى، وبدأت عملية الفرز.

وأشار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بعد أن افتتح عملية انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت وأدلى بصوته، الى أن "إجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو تطبيق للقوانين المرعية الإجراء والتي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته".

ولفت دريان، الى أن "هذه الانتخابات التي جرت في كافة المحافظات اللبنانية هي تأكيد أننا كنا وسنبقى ملتزمين بالأنظمة والقوانين حرصا منا على النهوض بمؤسساتنا التي هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة اللبنانية".

وأكد أن "الانتخابات تجري بشفافية وسلام وحرص متبادل من كل المرشحين الذين نأمل من الفائزين منهم على مقاعد المجلس الشرعي لنكون معا في خدمة المجتمع الإسلامي خاصة واللبناني عامة، ويسود الانتخابات الشفافية والتنافس للخدمة العامة".

وشدد على أن "دار الفتوى هي دار جامعة وحاضنة لكل العلماء والعاملين بالجهاز الديني إضافة الى مهامها الوطنية الجامعة، وستبقى دار الفتوى دار الاعتدال والوسطية والانفتاح والحرص على وحدة المسلمين واللبنانيين جميعا".