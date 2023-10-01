الإعتداء على دورية للجيش حاولت فتح الطريق الدولية في بلدة اللبوة

تعرضت دورية للجيش للاعتداء من قبل محتجين في بلدة اللبوة خلال محاولة عناصرها فتح الطريق الدولية. وفي التفاصيل، اقدم عدد من طريق بعلبك - حمص الدولية في بلدة اللبوة، احتجاجا على مقتل الشاب (ن.ر) ليل أمس، برصاص الجيش، بعد رفضه الامتثال للحاجز، حيث ما لبث ان فارق الحياة في مستشفى العاصي في الهرمل، وعندما حاول عناصر الجيش فتح الطريق تعرضوا للرشق بالحجارة كما سمعت اصوات اطلاق نار.

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