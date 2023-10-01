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إخماد حريق داخل متجر لبيع المأكولات في الشياح

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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٠١ حريقاً شب داخل متجر لبيع المأكولات الجاهزة في الشياح-ضاحية بيروت الجنوبية. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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