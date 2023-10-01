غادر المفوضان العامان لاكسبو الدوحة 2023 المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر من بيروت الى الدوحة للمشاركة في الافتتاح الرسمي لفعاليات اكسبو الدوحة 2023 تلبية لدعوة رسمية من المفوض العام لاكسبو الدوحة السفير بدر بن عمر الدفع، كما سيشارك لحود وابو حيدر في اجتماعات المفوضين العامين لاكسبو الدوحة 2023.
كما توجه المديران العامان بـ"الشكر لدولة قطر و للسفيرة اللبنانية في قطر فرح بري ولفريق عملها وعلى الدعم الذين يقدمونه من اجل تعزيز مشاركة لبنان في اكسبو الدوحة 2023".
كانت هذه تفاصيل خبر لحود وأبو حيدر الى الدوحة للمشاركة في افتتاح اكسبو الدوحة 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.