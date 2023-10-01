عرضي أم متعمد؟.. العراق يعلن نتائج التحقيق في حادث حريق الحمدانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت اللجنة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، عن نتائج التحقيقات لحريق قاعة الحفلات في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الحريق بلغ 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحا.

وقالت اللجنة إن "قاعة الحفلات في الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال"، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحريق "هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات".

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن القاعة "لم يكن بها أبواب للطوارئ ما زاد من عدد الضحايا."

وكانت الداخلية العراقية قد قررت إحالة قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء على خلفية الحادث.

وشب حريق هائب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، شمالي العراق، خلال حفل زفاف الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات.

والخميس الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المصابين وأسر الضحايا في شمال العراق.

والتقى "السوداني" بالمصابين وذوي الضحايا في مستشفى الحمدانية والمستشفى الجمهوري، وزار بعد ذلك دير مار بهنام للسريان الكاثوليك لتقديم تعازيه للضحايا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق، أما في محافظة نينوى حيث وقعت الكارثة، فقد أعلن الجبوري الحداد لمدة أسبوع في أرجاء المحافظة.

تفاصيل الحادث "المأساوي"

وقع الحريق في قاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف.

الألعاب النارية أدت إلى اشتعال النيران داخل القاعة ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر.

قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال.