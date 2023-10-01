النشرة: 4 جرحى بحادث سير مروع على طريق وادي النميرية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية، "بوقوع حادث سير مروع على طريق وادي النميرية، حيث انزلقت سيارة "x5" وصطدمت بسيارة "رابيد"، ما ادى لسقوط اربعة جرحى نقلوا الى مستشفى الشيخ راغب حرب، ووصفت حالتهم بين الطفيفة والمستقرة".

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