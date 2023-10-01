انت الان تتابع خبر استقدام 23 متهـماً ببلـدية سـوق الشيـوخ وديوان محافظة ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّه "إثر تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار والتحرّي الذي قام به المكتب لتحديد المُخالفات والمُقصّرين في تنفيذ كشوفات إنشاء نافوراتٍ في مدينة الناصريَّة، أصدر قاضي التحقيق المُختصّ أوامر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجان إعداد الكشف والتنفيذ للمشروع البالغ عددهم (10) مُهندسين من العاملين في قسم الإدارة المحليَّة في ديوان المُحافظة".وأضافت إن "فريق التحرّي في المكتب، الذي انتقل لبلديَّة الناصريَّة، تمكَّن من كشف وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص (40) قطعة أرضٍ لتوزيعها لشريحة العُمَّال، مُنبّهةً إلى تخصيص الأراضي إلى شرائح أخرى غير المُخصَّصة لها"، مُشيرةً إلى "إيقاف الإجراءات والمُعاملات التي تخصُّ العقارات كافة من قبل قاضي التحقيق المُختصِّ، كما تمَّ ضبط معاملات شراءٍ بمبلغ (99,324,000) مليون دينارٍ قامت بها المُديريَّـة دون تحاسبٍ ضريبيٍّ".

وأوضحت أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام (13) مُتَّهماً من أعضاء لجنة جباية الواردات في مُديريَّة بلديَّة سوق الشيوخ، بعد أن رصد فريق عمل المكتب تلاعباً في جباية الواردات في علوة الفواكه والخضر، وقيام اللجنة بجباية مبالغ أقلّ كثيراً من المبالغ الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (100,679,000) مليون دينارٍ من المال العام"، لافتةً إلى "وجود مغالاةٍ في صرف مبلغ (99,000,000) مليون دينارٍ من قبل البلديَّة على مشروع تجهيز أعمدة إنارةٍ ديكوريَّةٍ، مُنوّهةً بأنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب قامت بتشخيص المُخالفات المُرتكبة، فضلاً عن أنَّ تقرير الخبرة الفنيَّة بيَّن وجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهَّزة بنسبة (30%) مقارنةً مع الأسعار الحقيقيَّـة".

