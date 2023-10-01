انت الان تتابع خبر مجلة أمريكية تُبين أهمية كردستان لواشنطن.. كيف تؤثر انقسامات الأحزاب الكردية على الإقليم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المجلة في مقال للكاتب، رانج علاء الدين، وترجمته الخليج 365، "وفي رسالة خاصة تم تسليمها إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق من أن كردستان – والنظام الفيدرالي العراقي بعد عام 2003 – يواجهان انهيارًا وشيكًا ما لم تتدخل الولايات المتحدة، حيث أرسل مسرور بارزاني تحذيره الاستثنائي وسط التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة لمنطقة الحكم الذاتي والحكومة المتزايدة القتال في بغداد".وأضافت، أن "حكومة إقليم كردستان تعتبر مهمة لمصالح الولايات المتحدة بعدة طرق، وتعد قوات البشمركة شريكا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة، كما أنها تلعب دورا حاسما في جهود مكافحة الإرهاب التي يبذلها الغرب في كل من العراق وسوريا".

وذكرت المجلة: "وقد شكلت المنطقة تاريخياً منطقة عازلة ضد الاضطرابات والاضطرابات في بقية أنحاء العراق، حيث توفر ملاذاً آمناً لما يقرب من مليون نازح داخلي ولاجئ، بينما تحتوي أيضًا على صعود مجموعات المدعومة من إيران والمسؤولة عن شن العديد من الهجمات على الغرب".

وتابعت: "ومع ذلك، مع انشغال واشنطن الآن بمنافستها المتزايدة مع الصين والحرب في أوكرانيا، لا يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لكردستان. ومع استشعار تركيز أمريكا على مكان آخر، بدأ منافسو حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك الميليشيات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، في التحرك، باعتبار إن انهيار كردستان من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات وفوضى ذات آثار تمتد إلى ما هو أبعد من العراق".

وبين الكاتب، أن "حكومة إقليم كردستان لقد عانت من سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بعد فترة وجيزة من تولي بارزاني منصبه في عام 2019، واجهت حكومته وباءً وتصعيدًا عسكريًا بين الولايات المتحدة وإيران، وأزمة اقتصادية بعد أن تلقت عائدات النفط ضربة كبيرة عندما انخفضت أسعار النفط الخام في عام 2020".

وأشار علاء الدين الى: "تقويض كردستان بسبب التنافس بين أكبر حزبين سياسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدى انقسامهم إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأكراد في بغداد خلال المفاوضات بشأن تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات البرلمانية عام 2021، واستغلت إيران الخلاف الكردي من خلال التحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتوسيع نفوذها على الدولة العراقية".