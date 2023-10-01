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انت الان تتابع خبر الموقف الصحي للمصابين بفاجعة الحمدانية.. ماذا عن الضحايا المجهولين؟ (وثيقة) والان مع التفاصيل
*ارسال 4 مصابين خارج القطر للعلاج كان من المفترض ارسال 9 مصابين، ولكن احدى الحالات بعد ركوبه الطائرة تدهورت حالته الصحية ارتأى الطبيب المختص ارجاعه الى المستشفى لحين استقرار حالته الصحية، ثم تسفيره وهو الان راقد في المستشفى وتم تسفير 8 فقط.
*مجموع المرسلين لحد الان 12 مصاب بانتظار الموافقة على الوجبة الثالثة.
*المسافرون حسب المحافظات: 3 من الموصل و5 من دهوك.
*الرقود حالياً:
- 5 في مستشفى الجمهوري في الموصل.
-8 في مستشفى الحمدانية في الموصل.
-1 منظمة أطباء بلا حدود.
-20 أربيل.
-دهوك كلي 8 من ضمنهم 7 كبار وطفل 1.
-الوفيات الإجمالي 107 من ضمنهم 41 غير متعرف عليهم من ضمنهم 5 أشلاء.
-تم ارسال كافة نماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء الى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات.
-اخذ نماذج من أقرباء الضحايا وأرسلها الى العاصمة بغداد لتحليل النماذج ومطابقتها مع الضحايا المجهولين.