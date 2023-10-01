انت الان تتابع خبر الموقف الصحي للمصابين بفاجعة الحمدانية.. ماذا عن الضحايا المجهولين؟ (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان موقف فاجعة الحمدانية كالاتي: *ارسال 4 مصابين خارج القطر للعلاج كان من المفترض ارسال 9 مصابين، ولكن احدى الحالات بعد ركوبه الطائرة تدهورت حالته الصحية ارتأى الطبيب المختص ارجاعه الى المستشفى لحين استقرار حالته الصحية، ثم تسفيره وهو الان راقد في المستشفى وتم تسفير 8 فقط.



*مجموع المرسلين لحد الان 12 مصاب بانتظار الموافقة على الوجبة الثالثة.



*المسافرون حسب المحافظات: 3 من الموصل و5 من دهوك.



*الرقود حالياً:

- 5 في مستشفى الجمهوري في الموصل.

-8 في مستشفى الحمدانية في الموصل.

-1 منظمة أطباء بلا حدود.

-20 أربيل.

-دهوك كلي 8 من ضمنهم 7 كبار وطفل 1.



-الوفيات الإجمالي 107 من ضمنهم 41 غير متعرف عليهم من ضمنهم 5 أشلاء.



-تم ارسال كافة نماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء الى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات.



-اخذ نماذج من أقرباء الضحايا وأرسلها الى العاصمة بغداد لتحليل النماذج ومطابقتها مع الضحايا المجهولين.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.