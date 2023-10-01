3 تطعيمات لطلاب البحيرة بالتزامن مع بدء العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، فعاليات برنامج التطعيمات لتلاميذ وطلاب المدارس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، للحفاظ على المدارس خالية من الأمراض المعدية.

وتوفر صحة البحيرة التطعيمات لثلاثة أمراض هي: مرض الالتهاب السحائي الوبائي من خلال حقنه تطعيم السحائي بالكتف لأعمار الصف الأول حضانة، والأول الابتدائي، والأول الإعدادي ، والأول الثانوي.

وكذلك مرض الدفتريا ومرض التيتانوس من خلال حقنه تطعيم بالكتف لأعمار الصف الثاني الابتدائي والرابع الابتدائي.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن التطعيمات موجودة ومتوفرة،بجميع المدارس، وناشد أولياء الأمور الحرص على تلقي أبناءهم هذه التطعيمات لأهميتها.