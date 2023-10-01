صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يوزع هدايا على التلاميذ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الدراسة انتظمت بكافة الإدارات التعليمية في بداية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وجرى توزيع الكتب على جميع طلاب الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن تنظم الدراسة غدًا بجميع الصفوف الدراسية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى أي مخالفات أو شكوى في اليوم الدراسي الأول، وسادت المدارس النظام والهدوء، وسط فرحة من الطلاب بعودتهم إلى المدارس لعام.

وأوضح أنه تفقد بعض المدارس بإدارة طور سيناء التعليمية، مثل مدرسة الزهور الثانوية بنات، مدرسة الزهور الابتدائية، ومدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، وتفقد أنشطة طلاب الصف الأول الابتدائي بحصة التربية الرياضية، والمعرض الذي تضمن نماذجًا للمشروعات القومية للدولة من البرج الأيقوني، وقطار المنوريل، ومشروع المليون فدان، ونماذج لمحطات تحلية المياه العملاقة بجنوب سيناء، وقام بتوزيع الهدايا على التلاميذ، وأجرى حديثًا وديًا معهم عن مهنهم المستقبلية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الانضباط والالتزام بالزي المدرسي، والاستفادة من المصادر المتاحة والأنشطة المدرسية، وتفعيل الأنشطة التعليمية التي تساعد على تنمية الشخصية وغرس الانتماء والوطنية، وتوفير بيئة جاذبة وممتعة وحاضنة للمواهب.

وأشار وكيل الوزارة لدعم القيادة السياسية للتعليم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتعليم بالمحافظة، والتطور الهائل في الأبنية التعليمية التي شهدتها مدارس المحافظة بمختلف مدنها.

وأشاد وكيل الوزارة بهيئات التدريس لما يقومون به من جهود للنهوض بالعملية التعليمية

رافق وكيل الوزارة خلال زيارته للمدارس، المهندس كمال عبد الملاك، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء إدارة طور سيناء، وعددًا من موجهي ومتابعي المديرية والإدارة.

وانطلق اليوم ماراثون العام الدراسي الجديد بمحافظة جنوب سيناء، للصفوف الأولى من كل مرحلة فقط " KG1، الصف الأول الابتدائي، الصف الأول الإعدادي، الصف الأول الثانوي العام، والفني"، على أن تنتظم الدراسة غدًا بكافة الصفوف الدراسية، بإجمالي 47 ألف طالب وطالبة بكافة المراحل التعليمية المختلفة.

وحرصت مديرية التربية والتعليم، على إعداد المعلمين للعام الدراسي الجديد، من خلال عقد ورشة عمل تنمية مهنية لمعلمي العلوم، والرياضيات للصف السادس بإجمالي 225 معلم وموجه، وتدريب لجان التغذية بجميع الإدارات بإجمالي 600 متدربًا، إضافة إلى تدريب معلمي اللغة العربية بالتعليم الفني على تنمية مهارات اللغة العربية ومهارات الخط العربي بالتعليم الفني بواقع 45 متدربًا.

كما جرى عقد ورش عمل لـ 950 معلم، والأخصائي، ومدير ووكيل مدرسة على توفير البيئة الداعمة لعملية الدمج، والتأكيد على أهمية الالتزام بلائحة النظام و الانضباط المدرسي المحددة، لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، لتحقيق الانضباط داخل وخارج المدرسة.

وجرى صيانة 249 مدرسة بالإدارات التعليمية السبع، بإجمالي 1178 فصلًا دراسيًا، وتوريد الكتب للإدارات التعليمية بنسبة 90 %، وجاري استكمال النسبة المتبقية بالتنسيق مع الوزارة.