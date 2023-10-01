صور.. زراعة 246 ألف شجرة في شوارع وميادين الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، عن زراعة ألف و103 شجرة مثمرة وغير مثمرة في الشوارع والميادين بكافة الأحياء خلال الأسبوع الـ 58 من المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة.

تتوزع الأشجار التي جرى زراعتها بواقع 160 شجرة بحي العجمي، 48 شجرة بحي المنتزه ثان، و195 شجرة بحي غرب، و700 شجرة بحي الجمرك.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة انتهت حتى الآن من زراعة 246 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع الميادين والحدائق والطرق العامة والمحاور الرئيسية، للحد من التلوث البيئي.

ووجه الشريف الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالتنسيق مع جميع الأحياء للبدء في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في الطرق والجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.