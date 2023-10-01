السيسي يفتح ملف الإيجار القديم: أصول حرام نفقد قيمتها وتفضل مقفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ملف الإيجارات القديمة في مصر، وذلك خلال كلمته باليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن.

وقال الرئيس السيسي: نيجي نتكلم عن نقاش بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، يقولك دي مكتسبات ناس، المكتسبات دي اللي عملوها ماتوا الله يرحمهم وبقى في أحفادهم.

وأضاف السيسي: بتتكلم على كتلة سكانية من سنة 1962 اللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا من العلاقة دي والتخفيض اللي تم، هوا مدى الحياة!.

وتابع: بشوف النقاش، ويقولك مكتسبات وغلابة، يا راجل الناس ماتوا واللي بعدهم ولسه أنت ماسك في الموضوع.

وواصل الرئيس: حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو القنوات الحوارية، ده شكل عقبة حقيقية أمام استغلال أصول تمنها تريليون جنيه وحرام نفقد القيمة دي ويفضلوا مقفولين.

وانطلقت، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" والذي بدأ أمس السبت بحضور وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.