شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: الرئيس السيسي استعاد هيبة الدولة وانطلق نحو مرحلة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحزب وضع خطته لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن مصر مرت بمرحلتين فى غاية الصعوبة، الأولى وهى محاولة استعادة هيبة الدولة وسيطرتها وحمايتها من الهجمات الكثيرة من الإرهاب، واستطاعت الدولة القضاء على الإرهاب وتجتاز المرحلة العصيبة، بينما المرحلة الثانية هى البناء والنهوض والسير قدما لبناء جمهورية جديدة، لذلك يرى الحزب أن الرئيس السيسي هو الأقدر لقيادة البلاد.

وأضاف أن الحزب يؤمن بجهود الرئيس السيسي علي كافه الأصعدة، وجاء قرار الحزب بشكل مبني على أسس وموضوعية، وذلك بعد دراسة مستفيضة، لما تم من إنجازات في خلال السنوات الماضية، موضحا أن الحزب يعكف على وضع خطة متكامله لدعم الرئيس قبل الانتخابات وأثناءها.

واعتبر "عناني"، أن الرئيس قد استطاع في السنوات الأولى من حكمه، الحفاظ علي الدولة المصرية من الاختطاف والتمزق والتصدي وبقوه للإرهاب والذي حاول تمزيق وحدة الوطن، لافتا إلى أن الرئيس بعد فتره استقرار الدولة انطلق في كافه الميادين والمجالات والسير قدما نحو بناء جمهورية جديدة ولعل ماتم في السنوات الماضية من تقدم في كافة المجالات يؤكد علي أننا نسير في الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن مؤتمر حكاية وطن يجسد ما تم من إنجازات لصالح البلاد بسواعد أبناؤه ومؤسساته بقياده حكيمة وواعية، معتبرا أنه بمثابة كشف حساب عن ماتم إنجازه وتحقيقه علي مدار السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.