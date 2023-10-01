شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: لغة الأرقام "لا تكذب".. وترشح الرئيس السيسي للانتخابات واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بمؤتمر "حكاية وطن" المنعقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية ويستمر لمدة حتى يوم غدا الاثنين، بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وشددت الدكتورة جيهان مديح، على أن مؤتمر "حكاية وطن" بمثابة كشف حساب، تميز بالشفافية والمصارحة، وتأكيد على قوة الدولة المصرية ومكانتها وعزمها على تحقيق رؤية 2030 على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بملف الاقتصاد على وجه التحديد.

وقالت إن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة أخرى، أصبح "واجب وضرورة"، في ظل المعطيات والتحديات العالمية، فالإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية تتحدث عن نفسها، ولغة الأرقام لا تكذب.

كما أكدت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة مع دعم الحزب الكامل له خلال الفترة المقبلة، ودعم مسيرة التنمية والإنجازات وتحقيق رؤية مصر 2030.