شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين عليش: ندعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتوقيع على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة وتولى فترة جديدة، وذلك خلال حضورها بمقر مجلس النواب.

وأكدت عليش، في بيان لها اليوم ، أن دعم الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة، لم يأتى من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليا وخارجيا ، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وكافة المجالات، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلي الجمهورية الجديدة، مشددة على أن الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية وتُعيد بناء مؤسسات الدولة التى كانت وصلت لمرحلة اللا دولة، بالإضافة إلى حدوث تنمية شاملة حقيقية شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية والتى لم نشهدها على مدار عصور بالكامل من المشروعات القومية بجميع محافظات مصر دون إستثناء، حيث أنه عبر بمصر إلى بر الأمان واستطاع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ولفتت النائبة، إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية، ومصر تشهد تطوراً هائلاً في قطاعات الصناعة، والزراعة، والصحة، والتعليم، وغيرها، فضلاً عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

وكان البهو الفرعوني بالمجلس شهد توافد عدد كبير من النواب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

جدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.