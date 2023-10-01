البابا حث أذربيجان وأرمينيا على إجراء محادثات سلام: ناغورنو قرة باغ تعاني من أزمة إنسانية

حث البابا فرنسيس البابا فرنسيس أذربيجان وأرمينيا على إجراء محادثات لاستعادة السلام في ناغورنو قرة باغ، مشيرا الى أن المنطقة تعاني من أزمة إنسانية.
وأوضح البابا خلال قداس الاحد، "تابعت الوضع المأساوي للنازحين من ناغورنو قرة باغ خلال الأيام الماضية وأجدد دعوتي للحوار بين أذربيجان وأرمينيا على أمل أن تؤدي المحادثات بين الدولتين، إلى اتفاق دائم يضع حدا للأزمة الإنسانية".
وذكرت الأمم المتحدة أمس السبت إن أكثر من 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية التي شنتها باكو لاستعادة السيطرة على ناغورنو قرة باغ.
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