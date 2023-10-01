أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لم تعد "تنتظر شيئا" من الاتحاد الأوروبي بعد المماطلة في مسعاها للانضمام لعضويته على مدى عقود.
واوضح إردوغان في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة، "لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريبا"، مشددا على أن أنقرة "لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطا في مسار الانضمام الى التكتل". ولفت الى إن دستورا جديدا يمثل أولوية للدورة البرلمانية الجديدة.
وأكد الرئيس التركي أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً"، وقال إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً"، وذلك بعد هجوم أصيب خلاله عنصران من الشرطة وقُتل المهاجمان وسط انقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إردوغان يؤكد أن تركيا لم تعد تنتظر شيئا من أوروبا: الإرهابيون لن يحقّقوا أهدافهم بالرغم من تفجير انقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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