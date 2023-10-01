الجيش: تعرض وحدة عسكرية للرمي بالحجارة في اللبوة أثناء احتجاجات على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي للجيش

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 1/ 10/ 2023، أثناء احتجاجات في منطقة اللبوة على خلفية مقتل مواطن خلال تنفيذ حاجز ظرفي في بلدة العين بتاريخ 30/ 9/ 2023، قطع المحتجون طريق بعلبك – حمص الدولي. كما تعرضت الوحدة العسكرية المكلفة فتح الطريق للرمي بالحجارة".
ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية، واكدت أنها "باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة".
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