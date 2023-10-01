الحاج: ما حصل في اقليم "ناغورنو كاراباخ" بحق الشعب الارمني تطهير عرقي غير مقبول

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج "المجتمع الدولي للتدخل لوقف الاعمال الاجرامية في ‏اقليم "ناغورنو كاراباخ" واعتبر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان "ما حصل في اقليم "ناغورنو كاراباخ" بحق الشعب الارمني تطهير عرقي غير مقبول ومخالف للقوانين الدولية، وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقف الاعمال الاجرامية واعادة اهالي الاقليم اليه سالمين وحماية حقوقهم بالعيش الحرّ الكريم".

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