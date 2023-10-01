قاسم بمؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران: فلنتعاون في كل المجالات الممكنة على المستوى السياسي والاجتماعي والعسكري

اشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى انه "من الطبيعي أن يتعاون المسلمون مع بعضهم دولاً وأحزاباً وشعوباً لقوله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا".

ولفت قاسم في كلمةً في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، الى انه "فلنتسالم على أن يكون لتعاوننا حدَّاً أدنى وحدَّاً أقصى، أمَّا الأدنى بأن لا تنخرط أيُّ جهة في معسكر أعداء المسلمين ضد أي جهة أخرى، وأما الأقصى فلا حدود له، فلنتعاون في كل المجالات الممكنة على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي والعسكري والتربوي".

وشدد على ان "تعاون المسلمين ليس إلغاءً للسنة أو الشيعة، ودعم بعضهم بعضاً ليس تبعية من جهة لأخرى، فكل نجاح لجهة هو فوز خاص لها ولقضاياها وهو أيضاً نجاح لكل المسلمين".