انتهاء فرز اصوات انتخابات المجلس الشرعي الأعلى في الجية وفوز القاضي شرف الدين وقاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله

انتهت عملية فرز الاصوات، في انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في دار إفتاء جبل لبنان، في الجية، بحضور وإشراف ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، رئيس المركز الإنتخابي لمحافظة جبل لبنان لعضوي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي موفق الرواس يساعده رئيس دائرة الأوقاف في جبل لبنان المحامي محمد الخطيب، حيث فاز في الإنتخابات كل من القاضي حمزة عوض شرف الدين 71 صوتا وقاضي الشرع الشيخ رئيف يونس عبد الله 61 صوتا، فيما يبلغ عدد الناخبين 107 من أصل الهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 122 ناخبا، حيث تغيب 15 ناخبا. ولم يحالف الحظ المرشح الثالث الشيخ عاطف قشوع، الذي نال 47 صوتا.

وبعد النتيجة، تقبل شرف الدين وعبدالله التهنئة بالإنتخابات.

من جهته هنأ الجوزو الفائزين، معربا عن أمله في "ان تتحسن الأوضاع نحو الأفضل"، ومنوها بالدور الذي تلعبه دار إفتاء جبل لبنان في المنطقة، حيث انشأنا مدرسة مهنية وأزهر جبل لبنان ومؤسسات اسلامية تعنى بتعليم القرآن الكريم، وهذه المؤسسات لخدمة أبناء المنطقة، وتفتقر لها بقية المناطق، وقامت من أجل الحفاظ على الشخصية الإسلامية في اقليم الخروب".

وتمنى الجوزو "أن تترجم انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي إلى مشروع إسلامي ينهض بالمسلمين ويدرس قضاياهم، ويعبر عن هذه الطائفة التي تحتاج إلى جمع الكلمة ووحدة الصف، حيث لا نريد مؤسسات للتاريخ فقط، ويجب أن يكون هناك وحدة صف إسلامي واخوة إسلامية في جسد واحد وفكر واحد، وليس بيروت وحدها او طرابلس وحدها او صيدا وحدها او إقليم الخروب وحده. نحن قمنا ببناء هذه المؤسسة على نفقة الخيريين، وكلفتنا مليون دولار، حتى نعطي صورة بأن هذا الإقليم له شخصية اسلامية، على الاوتوستراد الذي يربط صيدا ببيروت، لأن هذه المنطقة كانت دائما مهملة ولا أحد فكر بإقامة اي مشروع إسلامي".