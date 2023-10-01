الفرد رياشي لعلي خليل حول الفدرالية: "خارج عن القانون وبدو ينظر بالدساتير"

اشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على ما ذكره النائب علي حسن خليل خلال حفل تخريج لطلاب الجامعة الإسلامية، حيثقال خليل: "لا يهددنا احد لا بالفدرلة ولا ادارة ذاتية"، الى انه "خارج عن القانون وبدو ينظر بالدساتير"، وتابع قائلا: "نحو الفدرالية حتما".

وكان علي خليل لفت إلى أنّه "لا ينفع البعض أن يرفع سقفه الى الحدود التي يعي هو نفسه أنها صعبة التحقق، ولا يهددنا أحد مهما كانت نوايه، لا بفدرلة وإدارة ذاتية، أو بتعديل على جوهر نظامنا، ولا يفترض أحد انه يعكس كل مسار المصلحة الوطنية، يقدم شعاراته الضيقة لحساب تعزيز موقعه الخاص، أنه بإمكانه أن ينتصر أو يحقق إنجازا على المستوى السياسي، للأسف يوجد في هذا البلد بعض من ينظّر الى إنهيار المؤسسات، وادارات الدولة وتفكك كل ما يجمع اللبنانيين مع بعضهم البعض، وكل ما يضعف هيبة الدولة، هؤلاء يعيشون في أوهام بناء الوطن وفق ما يريدون، أو وفق ما يتخيلون للدور والموقع والمهمة، متجاوزين الحاجة الى الإستفادة من الماضي البعيد والقريب".