دعوات لاستئناف الاحتجاجات على حدود قطاع غزة وإسرائيل

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: دعت جماعة تنظم الاحتجاجات الشَّعبية على حدود قطاع غزة و»إسرائيل» إلى استئناف التظاهرات بعد ثلاثة أيام من وقفها إثر وساطات إقليمية. وتوعَّدت جماعة «الشباب الثائر»، المدعومة من حركة حماس وفصائل أخرى في بيان وزِّع على الصحفيين، بـ«إعادة إشعال الحدود الشرقية لقطاع غزة ردًّا على اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى». واتَّهم البيان «إسرائيل» بأنَّها «أوغلت في دنس مقدَّساتنا وقُلنا سابقًا إنَّ الأقصى خطٌّ أحمر، وعليه قررنا أخذ زمام المبادرة بتوسيع رقعة المواجهة وكب الزيت على النار وإشعال حدودنا الشرقية».

وكانت الجماعة نفسها أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن تعليق الاحتجاجات الشَّعبية قرب الحدود بين قطاع غزة و»إسرائيل» بعد وساطات من الأُمم المُتَّحدة وقطر ومصر لاستعادة الهدوء في القطاع.

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