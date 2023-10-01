قصف أوكراني وهجمات بالمسيّرات ضد مناطق روسية

موسكو ـ ا.ف.ب: تعرَّضت مناطق روسية عدَّة لقصف وهجمات بالطائرات المُسيَّرة من جانب أوكرانيا، ما أدَّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتحويل مسار الرحلات في أحد مطارات روسيا، وفق مسؤولين.

وقال حاكم منطقة بلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياشيسلاف جلادكوف « قصفت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة السوق المركزية في شيبينكو».

وأضاف «وفق المعلومات الأوَّلية، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح. أصيبت امرأة بشظايا في عنقها… وأصيب رجلان بشظايا في الساقين».

من جهته، أفاد حاكم منطقة بريانسك الحدودية أنَّ القصف الأوكراني أدَّى إلى تضرُّر منازل في إحدى القرى ومبنيين لإدارات رسمية دُونَ تسجيل إصابات.

وإلى الغرب من العاصمة، أعلن مسؤولون روس عن إسقاط خمس طائرات مُسيَّرة في منطقة سمولنسك، ومُسيَّرة أخرى فوق منطقة كراسنودار الساحلية المطلة على البحر الأسود.

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