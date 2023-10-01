شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر الأسلحة في محطة سكك حديدية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ حظر الأسلحة من كافة الأنواع داخل محطة السكك الحديدية في هامبورج شمالي ألمانيا اعتبارا من اليوم الأحد.

وصرح وزير داخلية ولاية هامبورج اندي جروته بأن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل المحطة أكثر أمانا.

وسيسري حظر الأسلحة مستقبلا داخل المحطة الرئيسية بما في ذلك جميع مرافق السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق.

حظر الأسلحة

ويشمل الحظر إلى جانب الأسلحة النارية السكاكين التي يزيد طول نصلها عن 4.5 سنتيمتر وقبضات الأصابع المعدنية.

وجرى وضع اللافتات التحذيرية الخاصة بهذه الأسلحة خلال الأسبوع الماضي.

ويعد حظر الأسلحة جزءا من حزمة إجراءات تسعى بها وزارة الداخلية في الولاية إلى رفع المستوى الأمني حول محطة السكك الحديدية الرئيسية في هامبورج، وتضمنت الحزمة أيضا عودة زيادة التواجد الشرطي في المحطة.

السكك الحديدية

كما تشمل حزمة "تحالف المحطة الرئيسية الآمنة" تسيير دوريات مشتركة للشرطة والشرطة الاتحادية وأمن شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" وحرس القطارات المعلقة.

وجرى رفع معدل التواجد الأمني مؤخرا من 48 ساعة إلى 90 ساعة في الأسبوع، وتتضمن الحزمة أيضا توسيع نطاق المراقبة عبر الفيديو في محيط المحطة الرئيسية في هامبورج.