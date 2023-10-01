شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب إرادة جيل: ندعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة لاستمرار الأمن والآمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن الحزب يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، من أجل استمرار الأمن والآمن والانجازات فى كل المجالات".

وقال "مطر" إن حزب إرادة جيل بكل نوابه وقياداته وأعضائه أكدوا ثقتهم فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعبور بمصر إلى بر الأمان، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة.

وتابع رئيس حزب إرادة جيل أن قرار الحزب بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده "سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، وأن هذه المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطنى من أجل البناء والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة، لذلك يعلن حزب إرادة جيل بإجماع نوابه وأعضائه بجميع الأمانات بجمهورية مصر العربية الدعم التام للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل الوصول إلى تطلعات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية ومواجهة التحديات المحيطة بمصرنا والمصريين، واستمرار الأمن والأمان بتكاتف وتماسك الشعب والقوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء والإعلام.