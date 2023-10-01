شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العربى الناصرى: الرئيس السيسى حقق إنجازات ونؤيده فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة والتي ستجري داخل مصر أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات على أرض الواقع في جميع المجالات سواء الصحية أو الطرق والنقل أو التعليم، مؤكدا أن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى نابع من رؤية الحزب والتي تتمثل فى إعادة بناء الدولة المصرية وامتلاكها القوة الشاملة وهو ما يحققه الرئيس السيسى منذ صعوده للحكم.

وأوضح "أبو العلا" أن مصر تحتاج استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادتها ونهضتها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل بشكل دؤوب وحقق انجازات في كل المجالات ونحن كحزب العربي الناصري ندعمه ونؤيده فى الانتخابات المقبلة".